Sousse : poignardé à mort, un migrant subsaharien au cœur d’une enquête criminelle

La justice a ouvert, ce dimanche, une enquête suite à un homicide survenu dans le quartier d’El Aouina à Sousse. Selon les premières informations, un migrant originaire d’Afrique subsaharienne a été mortellement poignardé à la suite d’une altercation avec un groupe de ses compatriotes.

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire et confié l’affaire à la brigade de police judiciaire de Sousse-ville afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’identifier les responsabilités.