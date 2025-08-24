Korba : un jeune homme perd la vie dans un tragique accident de la route

Un tragique accident de la route est survenu ce dimanche soir sur la route régionale MC27 reliant Manzil Témime à Korba, au niveau du rond-point de Bekir, tristement surnommé par les habitants « le rond-point de la mort ».

Selon les premiers témoignages, deux voitures revenant de Sousse ont été surprises par l’absence d’éclairage au carrefour, ce qui a provoqué le renversement violent de l’une d’elles à plusieurs reprises. Le bilan est lourd : un jeune homme a perdu la vie sur place, tandis que plusieurs autres passagers ont été blessés à des degrés divers et transportés en urgence à l’hôpital.

Ce nouveau drame relance la polémique sur la dangerosité de cet axe routier et la responsabilité des autorités face à la récurrence des accidents meurtriers dans cette zone.

 

 