Dave Collum, professeur de chimie à l’université Cornell et ancien rédacteur en chef du Journal of Organic Chemistry, a récemment relancé le débat sur l’origine du coronavirus en avançant une hypothèse controversée.

Selon lui, le SARS-CoV-2 pourrait être issu de recherches menées dans des laboratoires américains avant d’être transférées en Chine, notamment à Wuhan, en raison de restrictions imposées aux États-Unis. Collum s’appuie sur les travaux de David Martin, qui a étudié plusieurs brevets liés aux organismes vivants synthétiques et aux vaccins associés au coronavirus, laissant entendre une évolution planifiée du virus. Il affirme également que des indices pointent vers un laboratoire de Caroline du Nord comme point de départ, avant le relais pris en Chine, et évoque par ailleurs l’existence de dizaines de laboratoires biologiques américains en Ukraine.

Ces déclarations, bien que contestées, alimentent de nouvelles interrogations sur les véritables origines de la pandémie, alors que l’Organisation mondiale de la santé continue de privilégier la thèse d’une transmission naturelle entre l’animal et l’homme.