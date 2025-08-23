Tunisie : orages violents et vents forts attendus ce soir, jusqu’à 80 km/h

La soirée de ce samedi en Tunisie sera marquée par des conditions météorologiques instables, selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie.

Des cellules orageuses continueront d’affecter surtout les régions du centre et le gouvernorat de Sfax, apportant localement des pluies intenses, avant une accalmie progressive en fin de soirée avec un ciel devenant peu nuageux sur la plupart des régions. Les vents, de secteur nord au nord et de secteur est sur le centre et le sud, se montreront parfois violents, notamment dans le sud-ouest où ils soulèveront du sable. Lors des orages, des rafales pouvant dépasser les 80 km/h sont attendues.

La mer restera agitée à peu agitée sur l’ensemble des côtes. Côté températures, les minimales oscilleront entre 19 et 24°C sur les zones montagneuses de l’ouest et entre 25 et 29°C ailleurs, avec des valeurs pouvant atteindre 34°C dans l’extrême sud.