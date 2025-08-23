Traversée maritime Zarzis-Marseille : un record avec 2 450 passagers et 610 véhicules

La plus importante traversée maritime de la saison estivale quittera, vendredi soir, le port commercial de Zarzis, (gouvernorat de Médenine), en direction de Marseille, avec 2 450 passagers et 610 véhicules à bord, selon les précisions du directeur du port, Anis Zenad.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Zenad a indiqué que le navire assurant cette liaison est arrivé dans la matinée en provenance du port de Gênes (Italie), dans le cadre de la première et unique traversée de l’été en direction de la Tunisie depuis l’Italie.

Le départ de la soirée du vendredi, représente la deuxième des trois traversées programmées depuis Zarzis vers Marseille, la troisième et dernière étant prévue pour le 19 septembre prochain, marquant ainsi la clôture de la saison maritime 2025 pour ce port.

Le port commercial de Zarzis a ainsi assuré, au cours de l’été, le transit de quelque 8 500 passagers et 3 000 véhicules, confirmant son rôle stratégique dans la mobilité estivale des Tunisiens de l’étranger.