Tennis-Challenger 4 d’Hersonissos : Le Tunisien Moez Chargui sacré

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui (191e mondial) a remporté le tournoi Challenger 4 d’Hersonissos en Grèce ce samedi après l’abandon de son adversaire français Dan Added (286e), sur blessure lors du 3e set.

Dan Added avait remporté le premier set 7-5 avant que Chargui n’égalise à un set partout en remportant le deuxième 6-4. Dans le troisième set, le tunisien menait 3-0 lorsque son adversaire français a décidé de se retirer en raison de sa blessure.

Pour rappel, Moez Chargui s’était qualifié pour la finale du tournoi après sa victoire vendredi contre le Français Robin Bertrand (315e), en deux sets (6-4, 6-1).

Dans son parcours, il avait, notamment, éliminé en quarts l’Allemand Mats Rosenkranz (352e) en deux sets (7-6, 6-3) et le Grec Pavlos Tsitsipas (960e mondial) en trois sets (4-6, 6-4, 6-2), en huitièmes.

Le tennisman tunisien avait, rappelle-t-on, remporté le challenger de Porto, le 3 août en cours, avant d’être sacré à Monastir le 10 du même mois.