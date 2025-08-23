Météo en Tunisie : fortes pluies attendues à Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan ce samedi

Ciel couvert de nuages passagers sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses l’après-midi, sur le nord-ouest, et seront accompagnés de pluies fortes notamment, sur les régions de Kasserine, Sidi Bouzid, et Kairouan.

Les pluies concerneront ensuite certaines régions de l’Est du pays avec chutes de grêle limitées à certains endroits. Vent de secteur nord au nord et de secteur est au centre et au sud, relativement fort près des côtes nord, à modéré à l’intérieur du pays. Il soufflera plus fort l’après midi au sud où, il sera accompagné de phénomènes de sable.

Sa vitesse peut dépasser 70km/h pendant les orages. Mer agitée au nord, peu agitée à moutonneuse sur les côtes est.

Les températures maximales seront comprises entre 29°C et 35 °C au nord, sur les hauteurs et les zones côtières, entre 36°C et 41°C ailleurs et peut atteindre les 43°C à l’extrême sud, accompagné de sirocco.