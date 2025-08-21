Vandalisme à Sfax : la gare saccagée par des supporters de l’Étoile du Sahel

La gare de Sfax a été le théâtre, à l’aube du jeudi 21 août 2025, d’importants actes de vandalisme attribués à des supporters de l’Étoile sportive du Sahel, appartenant à deux factions rivales. Selon un communiqué de la SNCFT, l’incident est survenu peu après l’arrivée du train en provenance de Tunis à destination de Gabès via Sousse, provoquant une grande panique parmi les voyageurs et une perturbation du trafic durant près de deux heures.

Plusieurs individus ont été arrêtés et une enquête a été ouverte, tandis qu’une plainte a été déposée par la société ferroviaire. Le saccage a causé de lourds dégâts matériels : vitres brisées, portes forcées, mobilier détruit, kiosque pillé, café endommagé, sanitaires détériorés et graffitis insultants sur les murs.

La SNCFT a fermement condamné ces agissements, appelant à la protection des biens publics et à une sensibilisation accrue des jeunes. Pour sa part, le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a souligné que l’attaque avait été préméditée et qu’aucun voyageur n’avait provoqué les fauteurs de troubles.