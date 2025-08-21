Météo Tunisie : temps peu nuageux, températures jusqu’à 45°C au sud-ouest

Temps peu nuageux sur tout le pays à parfois très nuageux l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre. Vent de secteur ouest puis de secteur est relativement fort à localement fort sur les hauteurs ouest et faible à modéré sur le reste des régions. L’après-midi, le vent soufflera relativement fort sur les côtes est et au sud où il soulèvera des vents locaux de sable.

Mer houleuse sur les côtes nord et agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 31 et 37 degrés au nord et sur les régions côtières du centre et entre 38 et 43 degrés sur le reste des régions. Elles atteindront 45 degrés au sud ouest avec des vents de sirocco.