Disparu dans une forêt à Tabarka : sa famille lance un appel après des semaines sans nouvelles

La famille de Mokdad Khadhraoui lance un appel à l’aide pour retrouver leur proche disparu depuis le 9 juin dernier. Parti du domicile de sa sœur à Tunis en direction de Tabarka à bord d’un louage depuis Bab Saâdoun, il avait contacté sa fille ce jour-là pour l’informer qu’il s’était égaré dans la forêt de la région de Oueledj, sur la route de Zouaraâ, alors qu’il tentait de rentrer.

Depuis cet appel, toute trace de lui a été perdue. Malgré les recherches menées par les habitants de la zone, appuyés par les unités de la Garde nationale, de la Protection civile et du Croissant-Rouge, Mokdad Khadhraoui demeure introuvable à ce jour, plongeant sa famille dans l’angoisse et l’attente.