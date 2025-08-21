Bizerte : Achèvement des travaux de réhabilitation des routes à Menzel Jemil pour 4,2 MD

Les Travaux de réhabilitation des routes dans les quartiers Ettakdom et Djebel Zarbout, situés près du pont de Bizerte du côté de la ville de Menzel Aberrahmen dans la délégation de Menzel Jemil, ont été achevés.

Le délégué de Menzel Jemil Mohamed Ben Jeddou a indiqué à l’Agence TAP que ces travaux d’une valeur de 4,2 millions de dinars portent en particulier sur la modernisation de l’infrastructure routière dans cinq quartiers proches du pont de Bizerte et la mise en place d’un réseau d’éclairage économique et d’une station d’assainissement.