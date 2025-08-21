Ahmed Souab : son frère Mongi lui rend hommage après 120 jours de détention

Le 21 août 2025, alors que l’UGTT mobilisait ses troupes contre les atteintes au droit syndical, Mongi Souab a tenu à rendre hommage à son frère, l’ancien juge et avocat Ahmed Souab, détenu depuis le 21 avril, soit 120 jours.

Dans un message empreint d’émotion, il a rappelé combien l’absence de celui que l’on surnomme « l’ami des syndicalistes » pèse lourdement, particulièrement en ce jour de manifestation sur la place Mohamed Ali et dans les rues de Tunis. Évoquant la dignité et la force de son frère, remplacées par la solitude d’une cellule, Mongi Souab a assuré que la lutte se poursuivrait envers et contre tout. Ce message, porteur d’espoir et de résistance, souligne la détermination des proches et des militants à ne pas se taire, convaincus que l’injustice finira par céder et que la liberté triomphera.

Arrêté pour ses propos tenus dans le cadre du procès de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État, Ahmed Souab est désormais érigé en symbole de la défense des libertés face à la répression.