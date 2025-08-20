Zaghouan : accélération des travaux scolaires pour une rentrée 2025 dans de bonnes conditions

Les services du commissariat régional de l’Éducation de Zaghouan ont récemment intensifié leurs efforts afin d’accélérer les travaux de construction et de maintenance des établissements scolaires, en vue de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

Les travaux concernent la construction de six salles de classe ordinaires : quatre dans des écoles primaires, une au lycée Ibn Charaf à Zriba, et une autre au collège de Sidi Naji, relevant de la délégation de Nadhour, pour un coût total de 572 mille dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional de l’éducation, Idriss Mhamdi.

Les travaux portent également sur la réalisation de quatre classes préparatoires dans les écoles Dhraa Ben Jouder, Chnenfa, Bent Saïdan à El Fahs et l’école primaire Oued El-Kenz à Zriba, pour un coût de 720 mille dinars, ainsi que la construction de trois blocs sanitaires dans les établissements suivants : l’école primaire du 2 mars à El Fahs, le collège du 9 avril à Mogren et le collège Farhat Hached à Zriba Village, pour un coût d’environ 470 mille dinars.

Le commissaire a ajouté que les travaux comprennent aussi l’entretien de 17 établissements éducatifs (neuf écoles primaires, quatre collèges et quatre lycées) avec un budget dépassant 10 millions de dinars. Le taux d’avancement varie entre 10% et 100%.

Il a souligné, dans ce contexte, que la plupart des établissements seront prêts pour la rentrée scolaire, précisant que les travaux encore en cours dans certaines écoles n’affecteront pas le déroulement des cours.