Korba : des ouvriers bloquent la route N27 après un accident mortel d’autocar

Des ouvriers d’une usine basée à Henchir Ayed dans la délégation de Korba ont bloqué, mercredi, la route régionale N27 reliant Nabeul et Kélibia.

Ce mouvement de protestation intervient suite à l’accident qui a eu lieu lundi au niveau de cette route où un bus transportant des ouvriers de cette usine, implantée dans la zone industrielle de Henchir Ayed, s’est renversé ayant fait un mort et 23 blessés.

Les manifestants revendiquent, notamment, l’amélioration des conditions de travail et de sécurité ainsi que le versement de leurs salaires et primes.