Haltérophilie : la Tunisie décroche 21 médailles dont 9 en or aux Championnats d’Afrique à Accra

La Tunisie brille aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie des jeunes et juniors à Accra, où ses athlètes affichent déjà une performance remarquable à mi-compétition avec un total de 21 médailles, dont 9 en or.

Le mercredi 20 août 2025 a été marqué par l’exploit de Ghofrane Ghrissa, qui a raflé trois titres continentaux dans la catégorie des -77 kg minimes, en dominant l’arraché, l’épaulé-jeté et le total. La veille, Aya Hosni s’était illustrée chez les juniors (-63 kg) en décrochant également trois médailles d’or, tandis qu’Idriss Ouarthi (-60 kg) s’était offert trois médailles d’argent. De son côté, Aya Ghali (-69 kg) a confirmé sa régularité avec six médailles d’argent, réparties entre les minimes et les juniors.

Quant à Yasmine Radhouani (-53 kg), elle avait ouvert le bal le lundi 18 août en s’offrant six distinctions, dont trois en or chez les minimes et trois en argent chez les juniors. Avec l’entrée en lice prévue de Mohamed Amine Karoui (79 kg) et de Mohamed Taher Ayadi (88 kg), la délégation tunisienne nourrit de grandes ambitions pour enrichir encore son impressionnant tableau de médailles.