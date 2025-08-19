Tunisie – ISET : concours de réintégration pour les étudiants ayant interrompu leurs études

La direction générale des études technologiques (DGET), relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a appelé les étudiants ayant interrompu leurs études au sein du réseau des instituts supérieurs des études technologiques (ISETs) et souhaitant y reprendre leur cursus en vue de l’obtention de la licence nationale, à s’inscrire exclusivement en ligne sur le site https://concours-isets.rnu.tn/ avant le 15 septembre 2025.

Selon un communiqué de la DGET, ce concours concerne principalement les étudiants ayant interrompu leurs études sans changer de spécialité, les bacheliers ayant abandonné depuis plus d’une année, les étudiants admis en première année (ancien régime) puis ayant interrompu leurs études, ainsi que ceux inscrits en première année (système LMD) mais interrompus depuis plus d’un an.

Sont également concernés les étudiants ajournés en première année n’ayant pas procédé à leur inscription au premier semestre, ceux ayant échoué en deuxième ou troisième année, les étudiants ayant interrompu leurs études et n’ayant pas validé leur projet de fin d’études, ainsi que ceux n’ayant pas obtenu l’inscription en première ou deuxième année.

A noter que l’inscription s’effectue exclusivement en ligne, par le remplissage en arabe de la fiche de candidature et le dépôt des pièces justificatives requises au format PDF.