Tunis : saisie de 542 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation

Les équipes de contrôle de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) dans le gouvernorat de Tunis ont saisi une quantité estimée à 542 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation.

Selon un communiqué de l’INSSPA publié ce mardi, les produits saisis comprennent notamment du zgougou, des biscuits et pâtisseries, des confiseries, du chocolat, du café, des jus, des chips, de la sauce tomate et des tranches d’ananas.

Selon la même source, ces produits ont été saisis pour expiration de la date de validité, l’apparition de signes de détérioration ou l’absence de la date de péremption, ce qui représente un danger direct pour la santé des consommateurs et constitue une violation flagrante de la réglementation en vigueur.

Un procès-verbal de saisie a été dressé en attendant l’achèvement des procédures légales à l’encontre des contrevenants, indique le communiqué.

L’INSSPA a, par ailleurs, appelé les citoyens à vérifier systématiquement la date de validité des produits avant achat et à signaler toute infraction via son numéro vert gratuit 80 106 977.