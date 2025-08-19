Inscriptions préparatoires 2025-2026 : tout savoir sur la procédure en ligne en Tunisie

Les inscriptions à distance des enfants en classes préparatoires (nés en 2020) pour l’année scolaire 2025-2026, dans les écoles primaires publiques et privées, les jardins d’enfants publics et privés et les écoles coraniques démarrent vendredi 22 aout 2025 et se poursuivront jusqu’au 4 septembre 2025, selon un communiqué conjoint publié mardi par les ministères de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et des affaires religieuses.

Ce communiqué a indiqué que les inscriptions à distance seront effectuées à partir de midi à travers le lien suivant : www.preparatoire.education.tn

Le ministère de l’éducation publiera sur le même site des vidéos vidéos explicatives et un guide d’utilisation concernant les inscriptions à distance des enfants en classes préparatoires.