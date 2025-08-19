Hôpital du Kef : nouveaux équipements et bus pour améliorer la prise en charge des patients dialysés

Le projet de rénovation des équipements médicaux du service de dialyse à l’hôpital régional du Kef vient d’être approuvé par le ministère de la santé.

Dans ce cadre, le directeur régional de la santé, Moncef Haouani a indiqué à l’Agence TAP que les travaux seront achevés avant la fin de l’année en cours.

Il a ajouté que dans le but d’apporter plus de confort aux patients atteints d’insuffisance rénale, un bus a été fourni afin d’assurer leur transport au service de dialyse qui compte 72 lits et 21 postes de dialyse.