Drame à Kébili : sept dromadaires tués et plusieurs blessés dans un accident

Un accident de la route survenu ce mardi 19 août 2025 sur la route régionale n°103, entre Kébili et Gafsa, a provoqué une vive émotion dans la région. Un camion de transport de marchandises est entré en collision avec un troupeau de dromadaires à hauteur de Khanguet Oum Ali, entraînant la mort de sept bêtes et blessant trois autres.

Le conducteur du camion ainsi que son accompagnateur ont également été touchés, présentant des blessures de gravité variable. Les équipes de secours et les autorités locales sont rapidement intervenues pour évacuer les victimes et rétablir la circulation. Cet incident met en lumière la fragilité de l’élevage camelin, une activité profondément ancrée dans les traditions locales.