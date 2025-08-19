Canicule en Tunisie : l’analyse d’un expert sur la hausse inquiétante des températures

La canicule revient une nouvelle fois, conséquence directe des dérèglements climatiques qui rendent les températures de plus en plus imprévisibles. L’expert en environnement et développement durable, Ameur Jridi, explique que si l’an dernier la vague de chaleur avait surtout marqué le mois d’août, cette année, elle a débuté dès juin et s’est prolongée en juillet, avant de laisser place à un mois d’août relativement normal en Tunisie, contrairement à l’Europe où le thermomètre a dépassé les 40°C.

Selon lui, les températures actuelles restent élevées mais devraient progressivement reculer, tout en demeurant supérieures à celles des années précédentes. Il rappelle toutefois qu’il est impossible d’anticiper avec précision les zones du globe les plus touchées à moyen et long terme.

Ce qui est sûr, affirme-t-il, c’est que la hausse des températures se poursuivra dans les prochaines années, alimentée par les émissions massives de gaz à effet de serre, la multiplication des véhicules et des industries dépendantes des énergies fossiles, alors que les énergies renouvelables ne couvrent encore qu’une faible part, estimée entre 5 et 10 %, de la consommation mondiale.