Angham : son père appelle les fans à prier pour son rétablissement

L’inquiétude demeure vive parmi les admirateurs de la chanteuse Angham, après qu’elle a subi récemment une opération chirurgicale délicate au niveau du pancréas.

Toujours hospitalisée et placée sous une surveillance médicale étroite, son état n’a pas encore retrouvé la stabilité espérée. Son père, le compositeur Mohamed Ali Souleiman, a confié que l’artiste souffre encore de fortes douleurs et qu’il n’est pas exclu qu’une seconde intervention soit nécessaire, une décision qui reste entre les mains de l’équipe médicale.

Aucune date de sortie de l’hôpital n’a pour l’instant été fixée, la priorité étant de maîtriser la douleur qui l’affaiblit. En attendant, son père a appelé le public à continuer de prier pour son rétablissement rapide.