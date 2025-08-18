Tunisie : le Courant populaire lance une grève de la faim en solidarité avec Gaza

En signe de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, le parti du courant populaire a annoncé qu’une grève de la faim d’une semaine sera organisée à partir de ce dimanche, 17 août courant.

Dans un communiqué publié, dimanche, le parti a exhorté tous les « libres » à participer à cette grève symbolique, appelant les militants en Tunisie et dans le monde arabe à généraliser cette forme de lutte et à intensifier les mouvements protestation afin de sauver les habitants de Gaza en proie à la famine.

Pour rappel, le parti du courant populaire avait organisé les 5 et 13 août courant deux grèves symboliques de la faim avec la participation d’une foule d’activistes de la société civile et de défenseurs de la cause palestinienne.

Le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé que 11 nouveaux cas de décès ont été enregistrés dans la bande durant les dernières 24 heures en raison de la faim et de la malnutrition, ce qui porte à 251 le nombre des victimes, dont 108 enfants.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a par ailleurs indiqué que plus de 300 000 enfants sont toujours en situation d’extrême gravité et que plus d’un tiers de la population de Gaza a affirmé ne pas avoir mangé à leur faim pendant plusieurs jours consécutifs.

Il a précisé que pour répondre aux besoins essentiels en aide alimentaire à Gaza, il va falloir assurer l’approvisionnement de 62 000 tonnes par mois.

Un chiffre difficile à atteindre en raison du blocus imposé par l’entité sioniste qui s’obstine à empêcher l’entrée de quantités suffisantes pour assurer la survie d’environ deux millions de personnes.