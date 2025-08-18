Scandale bancaire à Hammamet : détournement de 17 000 dinars, une employée emprisonnée

Un scandale bancaire secoue la région de Hammamet, où deux employées d’une banque publique sont impliquées dans une affaire de détournement de fonds.

Selon le parquet du tribunal de première instance de Grombalia, l’une des employées a été placée en détention provisoire, tandis que sa collègue a été soumise à un contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de voyager. L’affaire a éclaté après une plainte déposée par le représentant légal de la banque, appuyée par un rapport de l’inspection générale, révélant des soupçons de malversations dans les agences de Hammamet et Mrezga.

Le ministère public a retenu plusieurs chefs d’accusation, dont falsification, usage de documents falsifiés, abus de fonction et gestion frauduleuse de fonds. Le montant provisoire des détournements est estimé à 17 000 dinars, mais les investigations se poursuivent pour évaluer l’ampleur réelle des sommes en jeu.