Rentrée scolaire 2025-2026 : le CNP diffuse plus de 15 millions de manuels aux élèves tunisiens

En prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, le Centre national pédagogique (CNP) a publié 206 titres destinés aux élèves, en 15,08 millions d’exemplaires.

Selon un document du ministère de l’éducation, le CNP a publié au total 314 titres, toutes catégories confondues, en plus de 16 millions d’exemplaires.

Il s’agit de 76 titres destinés à l’enseignement de base (plus de 11,669 millions d’exemplaires), 130 titres pour l’enseignement secondaire (2,307 millions d’exemplaires, dont 55 % ont été distribués) , 93 guides pédagogiques (68 800 exemplaires, dont 30 % ont déjà été livrés) et 15 titres spécifiques pour les enfants tunisiens résidant à l’étranger, soit 26 200 exemplaires.