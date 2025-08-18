Korba : accident de bus d’ouvriers dans la zone industrielle de Henchir Ayed

Un accident a eu lieu, lundi, sur la route reliant Korba et Tunis au niveau de la zone de Djebel Haddad, faisant un mort et plusieurs blessés.

L’accident consiste en le renversement d’un bus transportant des ouvriers d’une usine basée dans la zone industrielle de Henchir Ayed à Korba (gouvernorat de Nabeul), ont indiqué à l’Agence TAP des témoins qui étaient présents au moment de l’incident.

Les blessés ont été transférés aux hôpitaux locaux de Korba et Béni Khaled et à l’hôpital universitaire Mohamed Tahar Maâmouri à Nabeul pour recevoir les soins nécessaires.

La journaliste de la TAP n’a pas pu joindre la direction régionale de la santé ou les unités de la protection civile afin de recueillir d’amples données sur les circonstances de l’accident.