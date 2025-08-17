Sidi Hassine : nouvelle attaque par jet de pierres contre un bus neuf !

Un bus neuf, tout juste mis en circulation sur la ligne 34A, a été la cible d’un acte de vandalisme ce samedi 16 août 2025 vers 16h50 à Sidi Hassine. Un jeune individu, après être descendu du véhicule en direction du centre-ville de Tunis, a lancé des pierres, provoquant l’éclatement d’une grande vitre.

La Transtu a immédiatement réagi en établissant un procès-verbal et en transmettant aux unités de sécurité les enregistrements des caméras de surveillance. L’entreprise a également souligné sa détermination à défendre ses droits et à engager des poursuites contre l’auteur de cette agression, déplorant particulièrement que ce soit un bus flambant neuf qui ait été ainsi endommagé.