Sommet Trump-Poutine : aucun accord trouvé sur la guerre en Ukraine

La rencontre tant attendue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, tenue vendredi en Alaska, n’a débouché sur aucun accord concernant la guerre en Ukraine.

Malgré des échanges qualifiés de « constructifs » par les deux dirigeants et une réunion de près de trois heures, aucune avancée concrète n’a été annoncée sur un éventuel cessez-le-feu ou une solution politique. Donald Trump, dans une déclaration à Fox News, a indiqué avoir conseillé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de conclure un accord afin de mettre fin au conflit, tandis que les deux chefs d’État ont évoqué des progrès sur d’autres dossiers sans en préciser la nature.

Leurs interventions brèves et sans prise de questions ont laissé planer un flou autour des véritables résultats de ce sommet.