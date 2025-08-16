Football – Ligue 1 (2e journée) : Les résultats complets

Résultats complets des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matchs de samedi:

Samedi 16 août

A Sousse :

ES Sahel 0

Club Africain 1 Firas Chawat 57′

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Hosni Guezmir 20′

JS Kairouan 0

A Bizerte :

CA Bizertin 1 Farouk Bougatfa 40′

CS Sfaxien 1 Willy Onana 90+2′

A Zarzis :

ES Zarzis 1 Moomen Rahmani 14′

JS Omrane 0

Déja joués

Vendredi 15 août

Hamadi Agrebi de Radès :

Espérance ST 1 Abderrahmane Konaté 20′

US Monastir 1 Youssef Abdelli 68′

A La Marsa :

AS Marsa 1 Ahmed Hadhri 78′

US Ben Guerdane 0

A Soliman :

AS Soliman 0

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahia 72′

A Béja :

O Béja 0

AS Gabésien 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1-. ES Zarzis 6 2 2 0 0 3 1 +2

2-. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2

3-. S.Tunisien 4 2 1 1 0 2 1 +1

-. ES Metlaoui 4 2 1 1 0 1 0 +1

5. JS Omrane 3 2 1 0 1 3 2 +1

-. USB Guerdane 3 2 1 0 1 2 1 +1

-. JS Kairouan 3 2 1 0 1 1 1 0

-. AS Marsa 3 2 1 0 1 1 1 0

9. US Monastir 2 2 0 2 0 2 2 0

-. Espérance ST 2 2 0 2 0 1 1 0

-. AS Gabès 2 2 0 2 0 0 0 0

-. CA Bizertin 2 2 0 2 0 1 1 0

13-. O. Béja 1 2 0 1 1 0 2 -2

14. CS Sfaxien 1 2 0 1 1 2 3 -1

-. AS Soliman 0 2 0 0 2 0 2 -2

-. ES Sahel 0 2 0 0 2 1 4 -3