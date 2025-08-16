Football – Ligue 1 (2e journée) : Les résultats complets

Résultats complets des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matchs de samedi:
Samedi 16 août
A Sousse :
ES Sahel 0
Club Africain 1 Firas Chawat 57′
Au Bardo :
Stade Tunisien 1 Hosni Guezmir 20′
JS Kairouan 0
A Bizerte :
CA Bizertin 1 Farouk Bougatfa 40′
CS Sfaxien 1 Willy Onana 90+2′
A Zarzis :
ES Zarzis 1 Moomen Rahmani 14′
JS Omrane 0
Déja joués
Vendredi 15 août
Hamadi Agrebi de Radès :
Espérance ST 1 Abderrahmane Konaté 20′
US Monastir 1 Youssef Abdelli 68′
A La Marsa :
AS Marsa 1 Ahmed Hadhri 78′
US Ben Guerdane 0
A Soliman :
AS Soliman 0
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahia 72′
A Béja :
O Béja 0
AS Gabésien 0
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1-. ES Zarzis 6 2 2 0 0 3 1 +2
2-. Club Africain 6 2 2 0 0 2 0 +2
3-. S.Tunisien 4 2 1 1 0 2 1 +1
-. ES Metlaoui 4 2 1 1 0 1 0 +1
5. JS Omrane 3 2 1 0 1 3 2 +1
-. USB Guerdane 3 2 1 0 1 2 1 +1
-. JS Kairouan 3 2 1 0 1 1 1 0
-. AS Marsa 3 2 1 0 1 1 1 0
9. US Monastir 2 2 0 2 0 2 2 0
-. Espérance ST 2 2 0 2 0 1 1 0
-. AS Gabès 2 2 0 2 0 0 0 0
-. CA Bizertin 2 2 0 2 0 1 1 0
13-. O. Béja 1 2 0 1 1 0 2 -2
14. CS Sfaxien 1 2 0 1 1 2 3 -1
-. AS Soliman 0 2 0 0 2 0 2 -2
-. ES Sahel 0 2 0 0 2 1 4 -3