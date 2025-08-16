Flottille “Soumoud” : départ prévu le 4 septembre de Tunisie pour briser le blocus de Gaza

La Flottille internationale baptisée “Soumoud” prendra le départ depuis la Tunisie le 4 septembre 2025 en direction de Gaza, avec pour objectif de briser le blocus imposé à l’enclave palestinienne. L’annonce a été faite par Nabil Chennoufi, membre du comité de coordination, qui a précisé que des navires provenant de 45 pays participeront à cette mission humanitaire, organisée en partenariat avec de nombreuses associations civiles et organisations internationales.

Les préparatifs logistiques et diplomatiques se poursuivent afin de garantir une large mobilisation et une coordination efficace. Présentée comme une action pacifique et symbolique, cette initiative vise à exprimer une solidarité concrète avec le peuple palestinien, victime d’un blocus étouffant et de violences récurrentes. Dans ce cadre, un appel aux dons de médicaments, de lait infantile et de produits nutritionnels a été lancé, afin de venir en aide aux civils de Gaza, dont la situation humanitaire demeure dramatique.