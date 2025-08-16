AirHelp 2025 : l’aéroport Tunis-Carthage classé dernier au monde …

En 2025, l’aéroport international de Tunis-Carthage s’est vu attribuer la dernière place du classement mondial AirHelp Score, qui évalue 250 aéroports à travers le globe. Avec une note globale de 5,73/10, il se distingue par des faiblesses persistantes en matière de ponctualité, de confort et de services aux voyageurs.

Les retards fréquents, l’insuffisance des infrastructures et un manque d’investissements aggravent cette situation, malgré quelques améliorations partielles observées ces dernières années. Ce contraste est d’autant plus frappant face aux hubs les mieux classés, tels que Le Cap, Doha ou Riyad, tous notés au-delà de 8,4/10, qui offrent une expérience voyageur bien supérieure. Ce résultat confirme l’urgence d’une refonte profonde de la gestion aéroportuaire tunisienne, ainsi que la nécessité d’un plan de modernisation ambitieux afin d’aligner Tunis-Carthage sur les standards internationaux et répondre aux ambitions touristiques et économiques du pays.