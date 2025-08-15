Tunisie : Prévisions météo pour vendredi 15 août 2025

Le temps sera généralement peu nuageux . Ces nuages seront denses, l’après-midi, sur les régions ouest au centre et au sud avec apparition de cellules parfois orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).Des chutes de grêle sur des endroits limités sont également attendues.

Le vent soufflera de secteur Nord, relativement fort dans le Golfe de Tunis et faible à modéré ailleurs puis se renforçant, à la fin de la journée, au sud. Sa vitesse dépassera temporairement 70km/h sous formes de rafales et lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera peu agitée et progressivement agitée dans le Golfe de Tunis.

Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés ailleurs.