Renns vs OM : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

La rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se disputera le vendredi 15 août 2025 à 20h45. Ce match d’ouverture de la saison s’annonce particulièrement intense, opposant deux équipes ambitieuses qui visent les premières places du championnat.

Les passionnés de football pourront suivre cette affiche en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui proposera la retransmission intégrale de l’événement.

Rennes, devant son public au Roazhon Park, cherchera à démarrer fort pour confirmer ses ambitions européennes, tandis que Marseille espérera frapper un grand coup dès cette première sortie officielle de la saison.