Nabeul : Perturbations et coupures de l’eau potable dans ces zones

Des perturbations et des coupures dans la distribution d’eau potable dans les zones de Kelibia, Hammam Ghazaz et Ouedi El Khatf (Gouvernorat de Nabeul), ont été enregistrées aujourd’hui, en raison d’une panne survenue sur la conduite principale d’adduction d’eau potable de 500 mm à l’entrée de la ville de Kelibia, a annoncé, vendredi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE- District Menzel Temim).

Les équipes techniques de la société procèdent actuellement à la réparation de cette panne et la distribution devrait reprendre progressivement à partir de minuit aujourd’hui, 15 août 2025, a encore précisé la SONEDE.