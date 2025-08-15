Marwan Barghouthi méconnaissable : sa famille alerte sur son état de santé en prison

Après l’irruption du ministre israélien Itamar Ben Gvir dans sa cellule d’isolement et les menaces proférées à son encontre, Fadwa Barghouthi, épouse du dirigeant palestinien emprisonné Marwan Barghouthi, a exprimé son profond émoi face aux changements physiques visibles sur son mari, conséquences des années de détention, de la torture et de conditions sanitaires extrêmement difficiles.

Dans une lettre émouvante, elle a confié avoir eu du mal à reconnaître ses traits, marqués par l’épuisement et la privation, tout en soulignant la force de son esprit et son attachement indéfectible à la cause palestinienne. La famille de l’ancien chef de l’Intifada s’est dite choquée par son état et inquiète pour sa vie, redoutant qu’il ne soit exécuté en détention sur ordre de Ben Gvir. Pour ses proches, menacer un prisonnier aux mains liées illustre non pas un acte de bravoure, mais un geste lâche et indigne.