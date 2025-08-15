Lutte contre la drogue : nouvelles cliniques de traitement et de réinsertion à Sfax et Monastir

Le responsable du dossier de l’addiction au ministère de la Santé, Nabil Ben Salah, a annoncé, ce vendredi, l’ouverture de deux cliniques spécialisées dans le traitement de la dépendance aux drogues, situées à Sfax et à Monastir.

La clinique du centre-ville de Sfax a déjà entamé ses activités, tandis que celle de Monastir devrait ouvrir prochainement. Selon lui, la tranche d’âge la plus touchée par ce fléau se situe entre 12 et 35 ans. Outre les soins médicaux, un accompagnement psychologique sera assuré afin de favoriser une guérison complète.

Ce dispositif inclut également une formation professionnelle, en partenariat avec les centres de formation, pour faciliter la réinsertion sociale des patients.