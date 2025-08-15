Algérie – Spectaculaire chute d’un bus d’un pont dans un oued : lourd bilan humain

Un tragique accident s’est produit vendredi au sud d’Alger, lorsque qu’un bus de transport de voyageurs a dérapé sur un pont avant de plonger dans l’Oued El Harrach.

Selon le commandant Nassim Bernaoui, responsable des statistiques et de l’information à la Protection civile d’Alger, le drame a coûté la vie à 18 personnes et fait 9 blessés, dont deux grièvement atteints. Ces derniers ont reçu des soins d’urgence sur place avant d’être transférés à l’hôpital local, où les dépouilles des victimes ont également été acheminées.

L’accident, survenu à 17h46, a mobilisé d’importants moyens de la Protection civile, qui poursuivent encore les recherches pour s’assurer qu’aucune autre personne ne se trouve parmi les victimes.