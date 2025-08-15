Agression contre des techniciens de la Sonede à El Manar : quartier privé d’eau

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a rapporté qu’un grave incident s’est produit ce vendredi 15 août dans le quartier des Jardins d’El Menzah 1, au district d’El Manar, lors de travaux de réparation d’une fuite sur la rue 7553.

Un individu aurait agressé l’équipe technique sur place, perturbant l’intervention et endommageant une pompe à eau, ce qui a entraîné l’interruption de l’approvisionnement pour une partie du quartier. Alertées, les autorités locales ont rapidement saisi la police, qui a établi un procès-verbal à l’encontre de l’agresseur.

La Sonede a fermement condamné cet acte, soulignant qu’il a retardé la remise en service du réseau malgré les efforts déployés par ses agents, et a appelé les usagers à faire preuve de compréhension face à cette situation exceptionnelle.