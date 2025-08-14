Kais Saïed en visite surprise à Sejnane

Le président de la République, Kais Saïed, a effectué, mercredi, après-midi, une visite inopinée à la délégation de Sejnane dans le gouvernorat de Bizerte.

En présence du gouverneur de Bizerte, le président de la République s’est rendu à la région de Mfireg où se trouve l’espace d’expositions d’une femme potière, très connue en Tunisie et à l’étranger, Mme Sabiha Ayari.

Au cours de sa visite dans la région, qui coïncide avec la célébration par la Tunisie de la fête nationale de de la femme, le 13 août de chaque année, le président Saïed a également inspecté un groupement de kiosques de poterie jouxtant la route régionale 51 dans la région, destinés à l’exposition et à la vente de la poterie de Sejnane, élément du patrimoine immatériel de l’UNESCO et symbole de l’héritage culturel et artistique de cette région et de la Tunisie.

Lors de sa visite, le chef de l’Etat a eu l’occasion de rencontrer un grand nombre de citoyens de la région et de prendre connaissance de leurs revendications et préoccupations, dont notamment, celles liées au volet social et au développement.

Dans ce contexte, le président Saïed a réaffirmé l’engagement à aller de l’avant sur la voie la construction et de l’édification, promettant d’œuvrer sans relâche ni répit à rompre à jamais avec l’ancien modèle de développement et à promouvoir les conditions de vie des citoyens où qu’ils se trouvent.