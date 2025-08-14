Concours national d’ingénieurs 2025 : publication des résultats de la liste complémentaire

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé jeudi que les candidats de la liste complémentaire des concours Nationaux d’Entrée aux Cycles de Formation d’Ingénieurs de la session 2025 peuvent consulter les résultats d’affectation ce jeudi 14 août 2024 à partir de 13H00 sur le site web www.cningenieur.rnu.tn.

Selon un communiqué du ministère, les candidats affectés doivent impérativement confirmer leurs résultats sur le site web www.cningenieur.ru.tn avant le lundi 18 août 2025. Tout candidat qui ne confirme pas ses résultats dans les délais, sera considéré comme étant défaillant, indique le communiqué.

Le ministère appelle tous les candidats de ne pas révéler leurs “Login et mot de passe”‘ et de n’utiliser que le site web www.cningenieur.rnu.tn