Tunisie : Prévisions météo pour mercredi 13 août 2025

Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages seront progressivement denses, l’après-midi, avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies parfois intenses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des chutes de grêle dans des endroits limités sont également attendues.

Le vent soufflera de secteur Nord au nord et de secteur Est au centre et sud, faible à modéré, de 15 à 30 km/h et dépassant temporairement 70km/h sous formes de rafales lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera houleuse à peu agitée dans le Golfe de Tunis et peu agitée à calme dans le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés ailleurs.