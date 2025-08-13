Des membres du Parti destourien libre (PDL) ont réclamé, mercredi, la libération de leur présidente Abir Moussi et la préservation des acquis des Tunisiennes consacrés par le Code du statut personnel, à l’occasion de la Journée nationale de la femme célébrée le 13 août de chaque année.

Une marche de protestation organisée par le parti, est partie de l’Avenue Habib Thameur pour atteindre le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, au centre de Tunis. Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant ce qu’ils ont qualifié de « campagnes de violence contre les femmes ».

Dans un communiqué diffusé la veille, le PDL a condamné une « politique du deux poids, deux mesures » des autorités, critiquant les restrictions imposées aux actions pacifiques de ses militants lorsque d’autres sont autoriséss.

Dans son communiqué, le PDL appelle à mettre fin aux violations visant, selon lui, l’opposition légale et pacifique.