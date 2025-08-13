Tunisie : accès gratuit aux sites archéologiques et musées ce 13 août 2025

Ce mercredi 13 août 2025, l’accès à l’ensemble des sites archéologiques, monuments historiques et musées relevant de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle sera exceptionnellement gratuit.

Cette initiative, ouverte aux citoyens tunisiens ainsi qu’aux étrangers titulaires d’une carte de séjour valide en Tunisie, s’inscrit dans le cadre des actions visant à encourager la découverte et la valorisation du patrimoine national.

L’Agence rappelle par ailleurs que l’entrée gratuite à ces espaces est également accordée le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril à l’occasion de la Journée internationale des sites et monuments, le 18 mai lors de la Journée internationale des musées, ainsi que durant les jours fériés officiels.