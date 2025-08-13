Journée nationale de la femme : manifestation pour les droits et libertés des prisonnières d’opinion

À l’occasion de la Journée nationale de la femme, célébrée chaque 13 août, une marche nationale s’est tenue ce matin dans la capitale à l’initiative du Parti Destourien Libre, réclamant la libération des prisonnières d’opinion.

Les participants, partis du siège du gouvernorat de Tunis en direction du ministère de la Femme, ont brandi des pancartes et scandé des slogans en faveur de l’égalité et contre les violences faites aux femmes, tels que « Libertés, libertés pour les femmes incarcérées » et « Assez de violence contre les femmes ».

Ils ont également exigé la libération de la présidente du parti, Abir Moussi, ainsi que l’application d’une décision onusienne en ce sens. La marche s’est conclue par un sit-in devant le ministère, en signe de solidarité avec Abir Moussi et toutes les détenues politiques et d’opinion.