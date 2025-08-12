Tunisie : Prévisions météo pour mardi 12 août 2025

Le temps sera globalement ensoleillé, avec quelques nuages généralement peu nombreux, qui deviendront plus denses en après-midi sur les régions de l’ouest. Ces zones pourraient connaître la formation de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies éparses.

Les vents souffleront du nord sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Ils seront relativement forts près des côtes et à l’extrême sud, mais faibles à modérés ailleurs.

La mer sera peu agitée à agitée. Les températures resteront stables, oscillant entre 29 et 34 °C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 35 et 39 °C dans le reste du pays.