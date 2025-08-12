Protection civile : 612 interventions en une journée

Les équipes de la protection civile sont parvenues, au cours des dernières vingt-quatre heures (de 6h du matin le 11 août jusqu’à 6h du matin ce mardi), à éteindre 144 incendies, selon ce qui a été publié sur la page Facebook du porte-parole de la protection civile.

Le total des interventions des équipes de la protection civile a atteint 612, dont 172 pour des opérations de secours et d’assistance sur les routes, 281 pour des interventions sans lien avec des accidents de la circulation, et 15 dans divers autres domaines.

Pour éviter les accidents de la route, la protection civile a renouvelé son appel à respecter les limitations de vitesse, à éviter l’utilisation du téléphone portable, à attacher la ceinture de sécurité et à veiller à l’entretien du véhicule.