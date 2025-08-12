Météo du soir : pluies orageuses et vents forts dans plusieurs régions

En cette fin de journée et durant la nuit, des cellules orageuses localisées, accompagnées de pluies, toucheront les régions de l’ouest du centre et du sud, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Par la suite, le ciel deviendra peu nuageux sur l’ensemble du pays. Les températures nocturnes varieront entre 22 et 27 °C sur le nord, les reliefs et les zones côtières, et entre 28 et 33 °C ailleurs. Les vents souffleront du nord sur le nord et de l’est sur le centre et le sud, faibles à modérés, mais se renforceront temporairement sous les orages pour atteindre plus de 70 km/h en rafales. La mer sera agitée à peu agitée.