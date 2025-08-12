Gaza : le bilan du génocide s’alourdit à plus de 61 000 martyrs et 153 000 blessés

Le bilan de l’agression génocidaire menée par les forces de l’occupation sioniste contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’est alourdi à 61 499 martyrs et 153 575 blessés, ont indiqué, lundi soir, les autorités sanitaires palestiniennes.

Selon la même source, les corps de 69 martyrs et 362 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont ajouté que 9 989 Palestiniens sont tombés en martyrs et 41 534 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l’agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres.

Elles ont aussi souligné que le bilan des attaques de l’armée sioniste visant les Palestiniens qui attendaient l’aide humanitaire à Gaza s’élève à 29 martyrs et 127 blessés durant les dernières 24 heures, tandis que le bilan global est de 1807 martyrs et 13 021 blessés.