Gaza : Giorgia Meloni et Mohammed ben Salmane appellent à un cessez-le-feu immédiat

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a réaffirmé mardi, lors d’un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, la nécessité urgente de mettre fin aux « hostilités » dans la bande de Gaza afin de mettre un terme à la crise humanitaire qui dure depuis près de deux ans.

Selon un communiqué de son bureau, elle a souligné le rôle essentiel des pays arabes dans la recherche d’une solution et a exprimé, aux côtés du prince héritier, sa profonde inquiétude face aux récentes décisions israéliennes, susceptibles d’entraîner une escalade militaire.

Les deux dirigeants ont convenu de l’importance de parvenir rapidement à un cessez-le-feu, de lancer la reconstruction du territoire et d’obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages détenus par le Hamas, tout en affirmant qu’il n’y avait aucun avenir pour le mouvement à la tête de Gaza.