Festival de Sfax : plainte contre le rappeur Nordo après un incident sur scène

Lors du Festival international de Sfax, un incident a opposé le rappeur Nordo à un membre du comité d’organisation, Walid Ben Hammouda. Ce dernier a déclaré avoir porté plainte auprès du procureur de la République, affirmant que l’artiste l’avait insulté et tourné en dérision devant le public, après son refus d’autoriser la montée d’une fillette sur scène, invoquant la protection des droits de l’enfant.

Selon lui, cette altercation a entraîné des moqueries à son encontre sur les réseaux sociaux. De son côté, le journaliste Oussama Saafi a tenu à préciser que l’échange houleux n’impliquait pas un agent de sécurité, comme certains l’ont prétendu, mais un agent de surveillance.

Il a également défendu Nordo, le décrivant comme un artiste respectueux, attentif à son public, notamment aux enfants, et déterminé à offrir un art de qualité, avec de grandes ambitions sur la scène arabe et internationale.